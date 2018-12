Nicht viel weniger Eltern und Großeltern hörten zu. Die große Versammlung bot den Rahmen für den Dank an die „vielen Menschen mit großem Herzen, die wie Engel sind“. Genau solche, von Hand gebastelte Engelsfiguren verteilten Sarah Ortmeier und Maren Eggerichs von der Schulleitung an das Schülersprecher-Duo Zoe und Jesse. Die beiden übernahmen die weiteren Danksagungen, ließen niemanden aus und zeigten so nebenbei, dass es ganz schön viele einsatzfreudige „Engel“ braucht, damit eine Grundschule gut läuft. Und dann trat ein, was Mobilitätsverbände für diesen letzten Schultag vorhergesagt hatten: ein Stau beim Auszug der Klassen aus dem Forum, noch zwei Schulstunden vor Ferienbeginn.