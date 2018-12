Das „Best of“ an Torten und Kuchen aus Eltern-Küchen und Kaffee locken regelmäßig Hunderte Besucher des Adventsmarkts im Dorf und des Tags der offenen Tür der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) in die Mensa.

Gegessen und getrunken wird für einen guten Zweck. 900 Euro Erlös übergab jetzt das Organisationsteam des Schul-Cafés bei der Manöverkritik in der Bierbar „Markt 23“ an Simone Hartmann, Vorsitzende des Fördervereins der Schule. Sie wie auch Andreas Lindenblatt als Vorsitzender der Schulpflegschaft dankten dem Orga-Team aus der Elternschaft und allen Vätern und Mütter von Schülern, die Kuchen spendeten oder während der drei Stunden in Küche, Tischservice oder am Kuchenbuffet halfen.

Das Geld fließt in die Arbeit des Fördervereins.