Heiligabend, 24. Dezember, beginnt um 15 Uhr mit dem ökumenischen Weihnachtsgottesdienst im Haus am See. Zur Krippenfeier für Familien mit kleinen Kindern lädt die Gemeinde um 15 und 15.30 Uhr in die St. Georg-Kirche ein. Ab 16.40 Uhr gibt es eine adventliche Einstimmung auf die 17-Uhr-Eucharistiefeier – gestaltet als weihnachtlicher Familiengottesdienst. Ab 21.40 Uhr beginnt die adventliche Einstimmung auf die Christmette (22 Uhr).

Am ersten und zweiten Weihnachtstag, 25./26. Dezember, stehen jeweils Eucharistiefeiern um 8 und 10 Uhr in St. Georg auf dem Programm. Das kündigt die Gemeinde in ihren Pfarrmitteilungen an.