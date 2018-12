Frieden braucht Vielfalt und Toleranz

Saerbeck -

: „Schon heute mit diesem Werk beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den Namen Mensch tragen.“ Diese Zeilen aus dem Gebet der Vereinten Nationen nahmen am Samstag die Saerbecker Pfadfinder selbst in die Hand, mit den Jüngeren vorneweg. Sie hatten am Sonntag zuvor das weit gereiste Friedenslicht aus Bethlehem, dem überlieferten Geburtsort von Jesus, im Paulus-Dom in Münster in Empfang genommen (diese Zeitung berichtete). Im Samstagabend-Gottesdienst brachten die Pfadfinder es in die St.-Georg-Pfarrkirche. Damit beteiligt sich der katholische Jugendverband in Saerbeck an der europaweiten Aktion der Pfadfinderverbände.