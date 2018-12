Seit nun drei Jahren besuchen knapp 60 Kinder jeweils am Morgen des 24. Dezembers das Pfarrheim, um dort dank des umfangreichen Programmes eine schöne Zeit zu haben. Alle Räume des Pfarrheimes wurden genutzt: Im Erdgeschoss warteten Gesellschaftsspiele wie Ligretto, Mensch Ärger Dich nicht und Looping Louis. Einen Raum weiter war eine Hilfe-Station für Frau Holle, die dringend Schneeflocken sammeln muss.

Im oberen Geschoss warteten ein Toberaum, in dem Hockey und andere Ballsportarten im Fokus standen, ein Kicker- Raum und ein Bastelraum, in dem die Kreativität keine Grenzen sah. An drei Tischen konnten Mandalas ausgemalt, Motive aus Bügelperlen ge-legt und Christbaumschmuck aus Pfeifenputzern sowie Sterne gebastelt werden.

Während die Jungs eher den Tobe- und Kicker-Raum besetzen, bastelten die Mädchen haufenweise Christbaumschmuck. Nach zwei Stunden Spiel und Spaß wurde der Vormittag mit dem Märchen von Frau Holle abgeschlossen.

Hinter dem abwechslungsreichen Programm steht das Vorbereitungsteam Jessica Jochmaring, Luisa Hövel, Aline Twickler und Charleen Papke. Für drei Euro pro Kind war für ausreichend Programm und Getränke gesorgt.

Voraussichtlich wird die Aktion auch im nächsten Jahr wiederholt, damit auch die Eltern etwas Ruhe vor dem Heiligen Abend erfahren können.