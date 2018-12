„Mehr als nur fromme Folklore“ sei Weihnachten für Christen, stellte Pfarrer Peter Ceglarek (St. Georg) in seinen Gedanken zur Krippengestaltung in der Pfarrkirche klar. Nicht einen historisch-wissenschaftlichen Bericht hätten die Evangelisten Lukas und Matthäus liefern wollen, sondern die frohe und befreiende Botschaft aufschreiben von dem Heil, das mit der Geburt von Jesus zu den Menschen kommt – Retter, Herr, Messias.

In der Krippengestaltung entdeckte Pfarrer Ceglarek, „wie aktuell diese uralte Frohe Botschaft für uns heute ist“. Ein fünf Meter breites Bild vom Schlussgottesdienst des Katholikentags bildet den Hintergrund. Kleinere Bilder auf Staffeleien zeigen Kirchtagsmotive: Wallfahrt, Taizé-Gebet, das Motto „Suche Frieden“. Von ihnen fließen regenbogenfarbene Tücher als Wege zu einem Mittelpunkt zusammen.

Unterwegs sind auf diesen verschiedenen Wegen als Zeichen für die vielen verschiedenen Menschen die Krippenfiguren. Die Wege führen zum Mittelpunkt, wo die Farben, die Buntheit des Lebens sich vereinen. Dort steht die Krippe, dort ereignet sich die Menschwerdung Gottes in der Geburt von Jesus.

„Die Nacht ist hell“, mit diesem Satz des Konzilstheologen Karl Rahner verknüpfte Pfarrer Ceglarek die Botschaft des Verkündigungsengels, „heute ist euch der Retter geboren“.

Absolut im Heute dürfte der Geo-Cache stehen, mit dem die St.-Georg-Gemeinde per GPS-Navigation und Smartphone Interessierte zur Krippe führt.

Vor der nächtlichen Christmette in St. Georg ließen ab 15 Uhr zwei Krippenspiele des Kinderwortgottesdienstkreises die Jüngsten die Weihnachtsgeschichte erleben. Die Spielszenen und Lesungen füllten beide Male die Kirche mit ihren mehr als 300 Plätzen.

Noch voller wurde es beim aufwendig gestalteten Familiengottesdienst um 17 Uhr, bei dem ein geteilter Weihnachtsbaum als tragendes Element die Menschen in Spielszenen, einem Einspielvideo und am Ende in der Kirche zusammenbrachte, um Gottes leises „Ich bin für euch da“ zu hören.

Traditioneller, unter anderem mit „Tochter Zion“, gestalteten sich Heiligabend-Gottesdienst und -feier im Seniorenzentrum. Dort feierten auch Alleinstehende der DRK-Gruppe, Gäste und Mitarbeiterinnen des Sozialen Diensts des Hauses ökumenisch mit. Was ist der erste Satz, den die Hirten vom Engel zu hören bekommen? Diese Frage konnten im Seniorenzentrum alle beantworten: „Fürchtet euch nicht“.

Die evangelische Gemeinde wich für ihr Krippenspiel aus der viel zu kleinen Arche-Kirche in die ebenfalls fast zu kleine Bürgerscheune aus.