Wohl aber wurden Sorgen wegen der Kasse unter den rund 70 im Saal von Dahms Hoff versammelten Vereinsmitgliedern deutlich, besonders mit Blick auf das 2022 anstehende Jubiläum.

Das KBO habe seine Preise für die Dorfschützen seit 2006 nicht erhöht, argumentierte der Vorstand für das Ergebnis der Gespräche mit den Musikern. Der Preis bleibe unter dem, was das Orchester bei auswärtigen Auftritten verlange. Der Zweite Vorsitzende Max Twickler nannte die Auftritte „an bestimmten Tagen des Schützenfests alternativlos als Ergänzung zum eigenen Spielmannszug“. Dass das KBO als „Stück Dorf-Kultur, das dazu gehört“, weiter engagiert werden soll, wurde auf der Versammlung nicht bestritten.

Mitglieder forderten allerdings wegen der anstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten und der nicht ansteigenden Rücklage, die Diskussion über verminderte oder erlassene Beiträge zu eröffnen. Würden etwa Osterfeuer oder Maibaum aufstellen als Geldbringer schlecht laufen, gebe es schnell ein Loch in der Kasse. Als erste Reaktion ließ der Vorstand einen Hut herum gehen, der sich gut füllte. Ein Sparschwein, das auf Veranstaltungen gefüttert werden kann für die Kosten von Musik und Jubiläum, soll angeschafft werden, kündigte der Vorsitzende Karl-Heinz Hövel an. Er sprach sich gegen Beitragserhöhungen wegen der gestiegenen Orchesterkosten aus. Der Zweite Kassierer Ludger Hartken stellte in Aussicht, dass für das Jubiläum keine Rücklagen in Anspruch genommen werden.

Einen Wechsel gibt es im Vorstand bei der Position des Ersten Schriftführers. Jörg Winter stellte sich bei der turnusmäßigen Wahl nach zwölf Jahren im Vorstand nicht mehr zur Verfügung. Der aus der Versammlung vorgeschlagene Lukas Krühler setzte sich in geheimer Abstimmung mit 41 zu 17 Stimmen gegen Dirk Förstermann durch, den der Vorstand vorgeschlagen hatte. „Die junge Generation etabliert sich im Verein“, kommentierte das der Vorsitzende Karl-Heinz Hövel. Einstimmig für drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden Max Twickler (Zweiter Vorsitzender), Peter Lüke (Dritter Schriftführer), Ludger Hartken (Zweiter Kassierer) und Andreas Lindenblatt (Dritter Kassierer). Bei der Neuordnung des militärischen Vorstands wurde Michael Sundermann vom Feldwebel zum Oberst befördert. Seine frühere Position nimmt Peter Lüke ein.

Im Vorfeld des Jubiläums im Jahr 2022 kündigte der Erste Vorsitzende an, dass demnächst ein Infoschreiben an alle Mitglieder geht, das auch einen Überweisungsträger für freiwillige Spenden enthält.