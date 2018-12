Die Reisevereine aus Borghorst, Emsdetten, Lengerich, Telgte, Greven, Lüdinghausen und Münster, die gemeinsam den großen Regionalverband bilden, waren hierfür zusammengekommen.

Nach kurzen Grußworten des Vorsitzenden Karl-Heinz Husmann und von Bürgermeister Wilfried Roos kamen die beiden Organisationen zu Wort, an die die diesjährigen Spendengelder gingen: an den Tierfreunde Münster Tierschutzverein und an Prof. Dr. Uta Dirksen von der Kinderonkologie in Essen. Beide freuten sich sehr über die Spenden in Höhe von jeweils 500 Euro und präsentierten den Brieftaubenzüchtern genau, wo und wie dieses Geld verwendet werden wird. Diese beiden Projekte stünden nur stellvertretend für viele weitere Organisationen, die sich im Jahresverlauf über Spendengelder des Regionalverbands freuen dürfen.

Einen weiteren Programmpunkt bildete die Ehrung langjähriger Mitgliedschaften im Verband und die Auszeichnung der Sieger bei Wettbewerben aus dem vergangenen Jahr.

Darauf folgend blieb den Mitgliedern ausreichend Zeit, sich über die Wettbewerbe des nächsten Jahres auszutauschen und dafür bereits die ein oder andere der ausgestellten Brieftauben zu ersteigern.