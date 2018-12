Die Komödie von Helmut Schmidt und Christoph Bredau wird in insgesamt sechs Vorstellungen viele Zuschauer zum Lachen bringen – wie die ehrenamtlichen Schauspieler bereits ankündigen.

Seit über einem Monat treffen sich die fünf Frauen und drei Männer zwei Mal wöchentlich, um mit unterstützender Regie die Textpassagen einzustudieren.

Heidi Junker steht im Mittelpunkt des Stücks. Die Jungbäuerin hat bisher noch nicht den richtigen Mann finden können und sich nun hilfesuchend an das Fernsehen gewandt. Die Serie „Vier Hände für ein Euter“ vermittelt nämlich Jungbäuerinnen und Jungbauern den passenden Lebenspartner. Dabei wird das Kennenlernen der zukünftigen Paare stets von Beginn an auf den jeweiligen Höfen festgehalten. So bringen die Moderatorin Vera Westermann, die dem Fernsehrummel nicht mehr ganz so gewachsen ist, und ihr Kameramann eines Tages zwei Männer auf den Junker-Hof: Torben und Olli. Diese verdrehen das alltägliche Hofleben und bringen überall Chaos, was besonders Mutter Junker nicht so gefällt. Gemeinsam mit ihrer Nachbarin überlegt sie, wie sie dem Treiben der beiden nur ein Ende setzen könnte. Die Praktikantin Lotte muss das Chaos der Besucher scheinbar täglich ausbaden. Ob am Ende doch noch ein ausgereifter Plan zustande kommt und für wen sich „Quoten-Heidi“ letztendlich entscheidet, soll bis zur Premiere am 6. April ein Geheimnis der Theatergruppe bleiben.

Sitzplätze für die Vorstellungen können bereits jetzt bei Familie Böddeker unter ✆ 0 25 74/ 88 85 57 reserviert werden. „Über 200 Plätze sind schon vergeben“, freuen sich die Schauspieler und machen auf frühzeitige Anmeldung aufmerksam. Die Aufführungen beginnen jeweils um 19 Uhr in der Bürgerscheune. Die Seniorenvorstellung, zu der keine Anmeldung erforderlich ist, beginnt am Sonntag, 7. April, mit Kaffee und Kuchen.

Die Termine:Die Aufführtermine des plattdeutschen Theaterstücks „Een Duett för Quoten-Heidi“: Samstag, 6. April; Samstag, 13. April; Samstag, 20. April; Montag, 22. April, und Samstag, 27. April. Beginn ist jeweils um 19 Uhr in der Bürgerscheune. Am Sonntag, 7. April, findet zusätzlich ab 14 Uhr eine Seniorenvorstellung statt.