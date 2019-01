Das Feuerwerk fiel nach Meinung einiger größer, prächtiger und auch länger aus als zuvor – man ließ es krachen. Besonders Batterien mit Reihen von Geschossen an einer Lunte zogen an vielen Stellen die Blicke auf sich. Wenn die nicht gerade auf der Straße auf die Nachbarn gerichtet waren, mit denen man sich gegenseitig ein gutes neues Jahr wünschte. In der St.-Georg-Kirche stellten an Silvester im gut besuchten Abendgottesdienst und Neujahr im 10-Uhr-Gottesdienst Gemeindemitglieder das neue Jahresmotto der Pfarrgemeinde vor: „Vertraut den neuen Wegen“.