„Wir gehören zusammen“, das ist das Motto der Sternsinger-Aktion 2019 am morgigen Samstag. Die Erlöse der Aktion gehen dieses Jahr unter anderem in das Beispielland Peru, um dort behinderten Kindern zu helfen. Natürlich freuen sich die Saerbecker Kinder, die als Sternsinger unterwegs sind, über eine kleine Süßigkeit als Dank für ihr Engagement. Super dafür geeignet sind noch haltbare, nicht selbst gemachte und gut aufteilbare Süßigkeiten.

Der Familiengottesdienst am Samstag, 5. Januar, ab 17 Uhr, wird dem Motto angepasst und mit Hilfe einiger Sternsinger mitgestaltet sein. Ebenso werden beide Gottesdienste am Sonntag mit Fürbitten und einer kleinen dargestellten Handlung zum Thema Sternsinger gestaltet. Mit dabei ist ein sehr großes Geschenk. Was da wohl drin ist, fragt man sich.