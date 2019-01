71 Kilometer Glasfaser für Bauerschaften

Höfe, Betriebe und Bewohner im Außenbereich müssen länger warten, dafür bekommen sie statt VDSL über Kupferleitungen wie im Dorf direkt Glasfaser in die Gebäude. Diese Nachricht stellte Florian Bücker (CDU) am Montag nach vorne in seinem Grußwort an die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsverbands (LOV) Saerbeck. Es habe lange genug gedauert, nun sei die Gemeinschaftsausschreibung von sechs Kommunen im Kreis Steinfurt „endlich durch“, sagte der stellvertretende Bürgermeister im Bürgerhaus.

Von den vier Millionen Euro Investitionssumme für 71 Kilometer Tiefbau würden zehn Prozent auf die Gemeinde Saerbeck entfallen, den Rest teilen sich Bund und Land. Auf der Anschlussliste stünden 197 Privat- und 13 Geschäftsadressen, die bisher eine Datenbandbreite von weniger als 30 Megabit pro Sekunden haben, stellte Bücker klar. Einige Höfe, gerade nah am bereits mit der VDSL-Technik ausgebauten besiedelten Bereich, seien rechnerisch ausreichend versorgt und würden durch das Raster fallen. Bücker betonte, dass diese Höfe sich auf eigene Kosten anschließen lassen können. Er rief auf, rasch und noch vor Beginn der Bauarbeiten im Bauamt der Gemeinde (Nico Menebröcker, Tel. 02574/ 89297, E-Mail: nico.menebroecker@saerbeck.de) zu klären, ob man auf der Ausbauliste steht oder nicht. Der Glasfaserausbau soll laut Bücker 2019 beginnen, sich allerdings wegen knapper Kapazitäten bei beteiligten Firmen über vier Jahre hinziehen.

„ Damit wir nicht zu viel wertvolle landwirtschaftliche Fläche verlieren. Damit wir nicht zu viel wertvolle landwirtschaftliche Fläche verlieren. “ Florian Bücker, stellvertretender Bürgermeister, über Maßnahmen gegen Flächenverbrauch

Nicht ohne Nachfragen kam Florian Bücker beim Thema Flächenverbrauch davon. „Wir können schlecht ein Saerbecker Gewerbegebiet auf Emsdettener Gebiet ausweisen, um den Primärverbrauch an Fläche zu vermeiden“, sagte er mit Blick auf das in Planung befindliche Gewerbegebiet Nord II mit seinen 28,5 Hektar. Die Gemeinde bemühe sich aber, wie auch beim geplanten Neubaugebiet westlich der Hembergener Straße, den ökologischen Ausgleich innerhalb der jeweiligen Gebiete zu platzieren oder über „Bio-Punkte“ auf allgemeinen Ausgleichsflächen – „damit wir nicht zu viel wertvolle landwirtschaftliche Fläche verlieren“.

Während draußen der Regen fiel, der im Sommer fehlte, erinnerte LOV-Schriftführer Peter Linderskamp im Jahresbericht für 2018 unter anderem an das Erntedankfest, das das Thema Entfremdung der Verbraucher von der Landwirtschaft aufgriff. Der LOV-Vorsitzende Helmut Vennemann richtete in Sachen Fahrzeugbewegungen eine Empfehlung an die Landwirte. Insbesondere bei Tiertransporten frühmorgens solle Rücksicht auf Anlieger der Hauptstraßen im Dorf genommen werden und die Lastwagen auf die Umgehungsstraße umgeleitet. Der LOV-Vorstand greift damit immer wieder vorgetragene Kritik von Anwohnern auf, die regelmäßig im Ausschusssitzungen im Rathauses zu Diskussionen über Durchfahrtverbote führt.

Zum Schwerpunktthema des Nachmittags, dem Erb­recht für Landwirte, sprach der Rechtsanwalt und Saerbecker Dr. Rudolf Richard. Kathrin Schmitte, Rechtsanwältin beim Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) referierte Aktuelles aus der laufenden Verbandsarbeit.