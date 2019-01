Am Montag, 14. Januar, startet beim Kolping-Bildungswerk der Kursus: „Tablet für Einsteiger – Betriebssystem Android“. An zwei Montagvormittagen in der Zeit von 9.30 bis 11.45 Uhr lernen die Teilnehmer die wichtigsten Funktionen eines Tablets kennen und erhalten Antworten auf ihre Fragen wie: Wie kann ich mit dem Tablet im Internet surfen, fotografieren, Mails bearbeiten oder spielen? Was sind Apps und wie richte ich sie ein? Dieser Kurs findet im Mehrgenerationenhaus, Emsdettener Straße 1, statt. Die Kursgebühr beträgt 24 Euro.

► Anmeldung bis Donnerstag, 10. Januar, beim Kolping-Bildungswerk, ✆ 0 25 74/ 86 26 oder per E-Mail an kbs@kolping-saerbeck.de.