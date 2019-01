Einen späten Auftritt hatten die Sternsinger am Mittwoch bei der Altengemeinschaft St. Georg. In die Kostüme der Heiligen Drei Könige schlüpften beim ersten Altentreff im neuen Jahr allerdings nur zwei – aber außergewöhnliche – Personen: Pfarrer Peter Ceglarek und Pastoralreferent Werner Heckmann. Mit „Geboren zu Bethlehem“ brachten sie den Segen von der Krippe ins Pfarrheim. Mit Spenden Schatzkästchen bedankten die sich Senioren und erhöhten die in Saerbeck gesammelte Spendensumme auf rund 8400 Euro.

Pfarrer Peter Ceglarek (rechts) und Pastoralreferent Werner Heckmann im Kostüm der Heiligen Drei Könige. Foto: St.-Georg-Pfarrgemeinde

Am Samstag zuvor waren mehr als 80 Kinder und Jugendliche als die Heiligen Drei Könige im Dorf unterwegs Werner Heckmann nutzte den Auftritt vor der Altengemeinschaft, um sich, mit der Krone selbst auf dem Kopf, noch einmal für die „hervorragende Organisation“ der arbeitsreichen Aktion durch die Messdienerleiterrunde von St. Georg zu bedanken.