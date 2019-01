„Der Umfang des ehrenamtlichen Einsatzes ist so groß, dass nur Beispiele genannt werden können“, sagte er am Sonntag in der Bürgerscheune vor Vereinsvorständen, Vertretern aus Rat und Verwaltung und von Einrichtungen im Dorf. „Ein Gemeinschaftsleben ohnegleichen“, befand Roos.

Die im August 2018 zunächst in Pavillons eröffnete, sechste Kita „Regenbogen“ werde noch vor dem Umzug an den endgültigen Neubau um eine dritte Gruppe erweitert, kündigte Roos an. Die St.-Georg-Grundschule bekomme zurzeit einen Erweiterungsbau, die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule demnächst ebenfalls. Und die MKG behaupte angesichts der Neugründungen in Nachbarkommunen ihre Spitzenposition, ohne zuletzt Saerbecker ablehnen zu müssen. „Familien mit Kindern finden in Saerbeck gute Voraussetzungen für ihre Zukunftsplanung“, stellte Roos fest.

Freiwillige Feuerwehr und DRK insbesondere mit Blick auf das Sturmtief Friederike und den Saertex-Multicom-Großbrand, das Mehrgenerationenhaus (MGH), Kirchengemeinden, Heimatverein, der SC Falke und der Reiterverein, die Schützen und auch alle weiteren Vereine und Verbände schloss Roos in sein positives Saerbeck-Bild und seinen Dank ein. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die „Großartiges“ geleistet hätten und aktuell vor einem Generationswechsel stünden. Mit 16 neu ausgegeben Ehrenamtskarten für mindestens fünf Wochen- oder 250 Jahresstunden Einsatz dokumentierte und würdigte die Gemeinde das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Roos stellte heraus, dass es „der Gemeinde finanziell nie besser“ ging als aktuell. Der Spitzenplatz als Klima- und Energiekommune habe sich bestätigt, die Geldzuflüsse aus dem Bioenergiepark betrügen jährlich 580 000 Euro.

Bürgermeister Roos appellierte mit Blick auch auf die „Giftigkeit“ in „so genannten sozialen Medien“, „wir müssen lernen, zu streiten, ohne die Andersdenkenden herabzuwürdigen“.