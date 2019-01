Aus ihrer Mitte erklärten sie am Samstagabend Sven Beermann, Riesenbecker und amtierender Knubbenkönig der Bürgerschützengesellschaft, zum Prinzen. Mangels weiblicher Elferratsmitglieder fällt die Rolle der lieblichen Prinzessin ebenfalls an einen jungen Mann, nämlich Lars Puckert.

Im Obergeschoss der Sinni nger Mühle gingen der Elferrat und das Prinzenpaar den Start in die Session schon mal ordentlich an. Unter Luftschlangen und Ballon am Eichengebälk führten allerdings Mütter und Väter, sozusagen der inoffizielle „Elternrat“, die Aufsicht über die närrische Nachwuchs-Schar. Das Karnevalsfest in Sinningen beginnt am Samstag, 26. Januar, um 19.30 Uhr im Gasthaus Ruhmöller. Mit dem Wagenbau für den Saerbecker Karnevalsumzug befasst sich derzeit ein Team junger Familien.