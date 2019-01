Reidar Jensen und Markus Daubenspeck sind ja in der Region bestens bekannt für ihre innovativen Lieder, mit denen sie die Tradition der Singer und Songwriter weiterentwickelt haben. An diesem Abend präsentieren sie die Songs ihrer neu produzierten CD „Global Game“.

Mit seinem klaren Blick hinter die Kulissen hat sich Reidar Jensen den großen gesellschaftlichen Problemen angenommen, diese dann in einen ganz persönlichen Zusammenhang gestellt. Manchmal fühlt man sich im Angesicht der vielen Nachrichten gleichsam als Schachfigur in einem „Global Game“, wird bei solch kritischer Analyse der höchst aktuelle Bezug der Texte von Reidar Jensen jedem Zuhörer deutlich.

Aber auch die tiefen menschlichen Gefühle finden sich in den Liedern wieder. Melancholie durchzieht Songs wie „My destiny is clear“ und „Before your life is done“, aber dafür braucht das Duo keine übertriebenen Effekte, die Musik und die Worte wirken da für sich in aller Intensität.

In einem wahren Crossover der Stile erklingen Folk-Balladen in einem lebendigen und modernen Gewand, bei dem die Saitenkunst von Markus Daubenspeck ihre deutlich spürbaren Spuren hinterlassen hat. Dass Reidar Jensen und Markus Daubenspeck gerade in Saerbeck ihre neue CD präsentieren, zeigt die Verbundenheit der beiden Musiker mit der Region.