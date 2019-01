„Es ist schwer, sich vorzubereiten“

Das beherrschende Thema in dieser Woche ist der Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Saertex hat Geschäftsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich, produziert dort aber nicht, erklärt Christoph Geyer. Saertex liefert beispielsweise Composite-Bauteile an Hersteller von Luxusjachten. „Im Falle eines harten Brexits wissen wir nicht, wie wir unsere Waren dorthin bekommen“, sagt der Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens.

Allerdings mache das Großbritannien-Geschäft nur einen niedrigen einstelligen Betrag des Gesamtumsatzes aus. „Wenn es dort nach dem Brexit eine Wirtschaftskrise gibt, wären wir auch davon betroffen. Das beunruhigt uns aber nicht“, betont Geyer, der die Stimmungslage derzeit als zu pessimistisch beurteilt. So durchlaufe der Weltmarktführer in der Herstellung multiaxialer Gelege in den vergangenen Monaten eine stabile, ja sogar positive Geschäftsentwicklung.

Spannend in Sachen Brexit ist die Nordirland-Frage. Saertex liefert Carbonmaterial für Flugzeugtragflächen an Bombardier in Belfast. „Das ist ein sehr voluminöses Geschäft“, so Christoph Geyer: „Wir haben Bombardier die Anfrage geschickt, ob wir über die irische Grenze liefern können.“ Da der Brexit mit so vielen Fragezeichen verbunden ist, könne das Saerbecker Unternehmen sich noch so viele Gedanken machen. „Wir wissen nicht, was passiert“, bringt es der CEO auf den Punkt.

Die US-Zölle klingen ebenfalls erstmal negativ. Doch Saertex profitiert von ihnen sogar. Da der Familienbetrieb eine eigene Produktion in North Carolina besitzt. „Das ist Made in America“, sagt Christoph Geyer. Die Vormaterialien werden in den USA eingekauft und das Endprodukt auf dem dortigen und angrenzenden Markt verkauft. So sei man von Import-Zöllen nicht betroffen. Anders als die chinesischen Hersteller, die Sonderzölle auferlegt bekommen haben (25 Prozent auf das Vormaterial/Glasfäden sowie zehn Prozent auf das Fertigprodukt/das Gelege – diese sollen ebenfalls auf 25 Prozent erhöht werden). So ginge bei den Chinesen der Preis nach oben. Folge: „Die Nachfrage steigt bei uns“, verrät Geyer. Außerdem fertigten die US-Zollbehörden chinesische Container bewusst langsamer ab.

„Die positive Entwicklung in den USA liegt derzeit noch im einstelligen Prozentbereich“, erklärt Christoph Geyer. Das Unternehmen sei aber in Sachen Maschinen und Mitarbeiter vorbereitet, die Kapazitäten in den USA hochzufahren, um am Zusatzgeschäft partizipieren zu können (gleiches gilt für das Werk von Saertex Multicom in den USA, allerdings mit kleinerem Volumen).

Insgesamt sei laut Christoph Geyer auch das US-Geschäft schwer überschaubar. Er befürchtet eine weitere Abschottung der USA und dass diese in eine Rezession taumeln könnten. „Das wäre für die Weltwirtschaft schlimmer als der Brexit.“