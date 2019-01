Das Quartett aus Franken präsentiert laut Flyer „Welthits mit Klasse“. „Der Schwerpunkt liegt auf Songs der Beatles“, ergänzt Bandscout Franz Walter Lanwer. Und zwar unplugged.

Los geht die „Lounge“-Reihe am Samstag, 26. Januar, mit Side by Side. „Eine hochrangige Truppe, die schon zweimal in Greven zu Gast war“, sagt Franz Walter Lanwer. Gitarrist Roland Cabezas habe auf der Bühne eine unglaubliche Ausstrahlung, die die Leute mitnehme. Side by Side spielt ein anspruchsvolles und stilistisch breit gefächertes Programm und verleiht dabei vielen Soul-, Jazz- und Pop-Klassikern ein ganz individuelles und außergewöhnliches Gewand.

Zweiter im „Lounge“-Bunde ist Greg Copeland (Samstag, 23. Februar). „Eine Empfehlung von Big Daddy Wilson“, sagt Albert Sahle. Das Publikum darf sich an diesem Abend auf Südstaaten-Blues freuen.

Steve Fister verbindet die unverwechselbare Gitarrenkunst eines Jeff Beck mit einem bluesigen 70er-Jahre Hardrock-Gefühl und der Melodik der Beatles zu einer eigenständigen und mitreißenden Melange. „Er war schon mit Bon Jovi und Steppenwolf unterwegs“, so Franz Walter Lanwer. Fister ist das erste Mal in Greven zu Gast. „Lassen wir uns überraschen“, ergänzt Lanwer.

„Alle Künstler haben die Welt schon bereist“, betont Ralf Wietkamp, zweiter Vorsitzender des Beatclubs, die Qualität der Acts. Die meisten Abende ließen sich gar nicht über den moderaten Eintrittspreis finanzieren. „Das funktioniert durch Überschüsse, die wir zum Beispiel beim Beatclub-Festival am Beach erzielt haben.“

Karten kosten jeweils 21 Euro im Vorverkauf, 24 Euro an der Abendkasse.