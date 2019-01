Ab Samstag, 9. Februar, beginnt der Kurs „Musikalische Zauberwelt“ für Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren. Gemeinsam mit Papa/Mama oder Opa/Oma erleben die Kinder eine musikalische Entdeckungsreise in die Zauberwelt der Klänge. Der Kurs erstreckt sich über acht Samstagvormittage jeweils in der Zeit von 10 bis 10.45 Uhr und findet im Pfarrheim statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro. Anmeldung beim Kolping-Bildungswerk unter ✆ 0 25 74/8626, 6324 oder per Mail an kbs@kolping-saerbeck.de.