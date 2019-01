Um Duo mit Markus Daubenspeck hat der aus Norwegen stammende Musiker sich auf ganz neue Wege begeben, die Tradition der Singer und Songwriter dabei um eine ganz eigene Facette bereichert.

Schon vom ersten Song „My destiny is clear“ war jedem im Saal deutlich, dass diese beiden Musiker bestens aufeinander eingespielt sind, sich intuitiv ergänzen und gegenseitig inspirieren. In der intimen Atmosphäre des Bürgerhauses konnte man sich ganz im Fluss der Songs mittreiben lassen, erlebte die zum Nachdenken animierenden Lieder wie „Before your life is done“ und „What tomorrow will bring“ auf eine lebendige und fesselnde Art.

Mit seiner warm timbrierten Stimme konnte Reidar Jensen das Publikum bei den von Melancholie durchdrungenen Liedern fesseln, genoss man die kleinen Zwischensoli des versierten Gitarristen Markus Daubenspeck. Als Arrangeur hatte Markus Daubenspeck seine ganzen Erfahrungen eingebracht, den Liedern so ein stilübergreifendes musikalisches Gewand verliehen. Wenn die beiden Musiker bei „Debis love“ in tiefen Gefühlen schwelgten, bei „Global game“ aktuelle politische Ereignisse in einen größeren Zusammenhang gestellt wurden und bei „August morning“ ein warmer Glanz den Saal durchzog, dann war dies sicherlich eine für das Publikum bestens gelungene CD-Präsentation.

In seine Kindheit entführte Reidar Jensen beim bekannten „Den fyrste Song“, ein norwegisches Kinderlied, das in seiner Heimat wohl jeder kennt und das er musikalisch mit seiner ganz individuellen Art überarbeitet hat. In diesem Crossover der Stile boten sie ihre „Finest acoustic poetry“ mit tiefem Gefühl. Die Lieder wirkten auch ohne große Effekte, schenkten dem Publikum ein unter die Haut gehendes Musikerlebnis.

Die bei dem renommierten Label „7us media group“ herausgegebene CD „Global game“ wird nach diesem Abend sicherlich in so mancher heimischen Sammlung einen festen Platz gefunden haben.