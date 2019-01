Ein kräftiger Schluck Zaubertrank

Als Gallier und Römer prallten die Mitglieder des Elferrats der Bürgerschützengesellschaft aufeinander, rangelten kräftig miteinander und standen dann doch schnell wieder eng beieinander, als Miraculix rief: „Jetzt gibt es ordentlich was vom Zaubertrank – den ganzen Abend.“

Kurz, aber eindrucksvoll fiel der Einzug des Elferrats bei der Karnevalsfeier der Schützen im Gasthaus Ruhmöller aus. Die Gruppe junger Männer aus der Bauerschaft und Teilen von Riesenbeck legte sich ordentlich ins Zeug. Mit dem Lorbeerkranz auf dem Haupt schickte Prinz Sven Beermann, amtierender Knubbenkönig der Bürgerschützengesellschaft, seine Legionäre im roten Umhang los. An seiner Seite Lars Puckert mit aufwendiger schwarzer Perücke in der Rolle der ägyptischen Königin Kleopatra. So kann es gehen, wenn die jungen Männer im Elferrat unter sich bleiben wollen.

Sinninger Karneval im Gasthaus Ruhmöller 1/9 Sinninger Karneval im Gasthaus Ruhmöller Foto: Alfred Riese

Eine Chance hatten die Römer natürlich nicht gegen die Gallier mit ihren Flügelhelmen. Dafür sorgte Miraculix mit seinem Zaubertrank im Kupferkessel. Nach dem Getümmel mochte man sich fragen: Hätte es zu Zeiten von Asterix und Obelix schon den Karneval gegeben, hätten sich dann Römer und Gallier so viel auf den Kopf gehauen? In Sinningen zumindest zogen beide Gruppen nach der Show als Elferrat wieder vereint zusammen ab an die Theke und auf die Tanzfläche. So etwas wie Statuten oder lange Reden vermisste niemand im Saal – es gab ja den Zaubertrank.

Das Spalier für den Einzug des Elferrats bildeten mit einer „La Ola“ nach der anderen die Füchsinnen, die Elferratsfrauen der vergangenen Session. Zwischen dem Buffet zum Start und dem Römer-Gallier-Auftritt war auch Zeit, Kostümschau zu halten. Zwei Bärchen waren zu sehen, aber (noch) kein Wolf. Bei der Tube scharfen Löwensenfs konnte die Frage aufkommen: Was passiert, wenn man da drauf drückt? Und das „A“ in der Anarchie-Halskette eines Hippies stand doch wohl eher für „Agrar“. Andreas Puckert, Vorsitzender der Sinninger Bürgerschützen, hatte sich für den Karneval von den Schweinen abgewendet und ging als Ölscheich. An der Theke kam der Gedanke auf, dass das keine gute Idee sein könnte angesichts von Energiewende und Elektroautos. „Geh’ doch als Berater im Businessanzug, die verdienen immer Geld“, war ein Alternativvorschlag.