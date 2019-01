Kartenvorverkauf zum Kinderkarneval am Samstag

Saerbeck -

„Helau“ heißt es bald auch für die Kinder in Saerbeck – denn der alljährlich beliebte Kinderkarneval der Kolpingjugend steht vor der Tür. Am Samstag, 23. Februar, geht in der Bürgerscheune die Party ab.