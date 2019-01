Prominent besetzte Veranstaltungen

► Den Auftakt macht Andrea Schwarz, eine der meistgelesenen Autorinnen des deutschen Sprachraums im Bereich Spiritualität und Theologie – dabei aber keineswegs abgehoben, sondern mitten im Leben. „Glauben, wenn mitten im Leben der Himmel aufblitzt“ ist der Titel der Lesung. Sie beginnt am Donnerstag, 7. Februar, um 20 Uhr im Pfarrheim St. Georg, Am Kirchplatz. Der Eintritt kostet sechs Euro.

► „Ökologie und Theologie Hand in Hand mit der Klimakommune Saerbeck“ ist der Titel eines Themenabends, der zu einem Satz aus dem Umwelt-Lehrschreiben „Laudato si“ von Papst Franziskus aus dem Jahr 2015 passt: „Die Erde schreit auf wegen der Wunden, die wir ihr antun.“ Politisch und theologisch beziehen dazu Position Dr. Thomas Kubendorff, ehemaliger Landrat des Kreises Steinfurt und aktuell Nachhaltigkeitsbotschafter des Landes NRW, und Thomas Kamp Deister, Referent für Schöpfungsverantwortung im Bistum Münster. Der Abend mit Vortrag und Diskussion in Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde Saerbeck beginnt am Donnerstag, 7. März, um 20 Uhr im Pfarrheim St. Georg. Der Eintritt ist frei.

► Alte Bekannte kommen mit dem Ensemble Theatrum aus Hohenerxleben Ende März. Das Stück „ Claudia Procula – die Frau des Pilatus“ ist als „das besondere Theatererlebnis in der Passionszeit“ angekündigt. Es geht um die Frage, wie und warum Jesus eine Jahrtausende alte Geschichte geprägt hat – aus der Perspektive einer Randfigur, der Seherin Claudia Procula. Das Stück beginnt am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr im Pfarrheim St. Georg.

► „Rolle vorwärts“ ist der Titel des aktuellen Buchs von Samuel Koch. Er verunglückte vor fünf Jahren schwer bei der TV-Show „Wetten, dass . . .?“. Seitdem querschnittgelähmt, ging er einen Weg zwischen Verzweiflung und Lebensfreude, Resignation und Vertrauen, das auch aus seinem Glauben wächst, heißt es im Programm, das einen „Abend, der Mut zum Leben macht“ ankündigt. Die Musik-Performance-Lesung beginnt am Donnerstag, 27. Juni, um 20 Uhr in der Festhalle Hövel, Brochterbecker Damm 17.

► Eine Ausstellung biblischer Erzähl-Figuren (Egli-Figuren) zeigt ab September Szenen aus dem Leben Jesu. Biblische Geschichten von Zeichen und Wundern werden in Bilder und Landschaften umgesetzt, die zum wundern anregen. Die Ausstellung ist zu sehen von Sonntag, 22. September, bis Sonntag, 6. Oktober, im Bürgerhaus, Ferrieresstraße 12.

► Der Psychiater und Theologe Dr. Manfred Lütz hält in seinem kabarettistischen Vortrag im Oktober einer Gesellschaft mit Fitnesswahn und Glücksratgebern den Spiegel vor. Und er weist ganz ernsthaft Wege, „wie sie unvermeidlich glücklich werden“ – so der Titel der „Psychologie des Gelingens“. Der Abend beginnt am Donnerstag, 10. Oktober, um 20 Uhr in der Festhalle Hövel.

► Die Lieblingslieder und Geschichten im vierten Programm von „2Flügel“ sind Kopfkino und „Lichtspiele für die Seele“. Christina Brudereck erzählt, Ben Seipel spielt den Flügel. Die beiden weben aus Filmmusik, Poetry-Slam, Hymnen, Szenen und Zeilen ein „dichtes und musikalisches Erlebnis“, heißt es im Programm. Der Abend beginnt am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr im Bürgerhaus.