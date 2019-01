Im Anmeldeverfahren für das nächste Kindergartenjahr war der Bedarf an Betreuung für Zweijährige überraschend stark gestiegen, heißt es dazu in der Verwaltungsvorlage.

Offen blieb Ende vergangenen Jahres, ob die Gemeinde integrierte Quartierskonzepte aufstellen lassen will oder nicht. Eine Entscheidung soll nun her, weil der Kreis Steinfurt den Förderantrag bis März haben will. Es geht darum, für Wohnviertel technische und wirtschaftliche Energiesparmöglichkeiten aufzuzeigen und dabei unter anderem demografische und soziale Aspekte zu beachten.

Des Weiteren auf der Tagesordnung: Peter Engler präsentiert seine Bachelorarbeit zum Thema „Sektorenkopplung in der Klimakommune Saerbeck mit dem Ziel der umfassenden Kohlendioxid-Neutralität“, der Antrag der Firma Wolters auf Erweiterung ihrer Sandabgrabung im Winkel Südhoek-B 219 und ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplans „Grevener Straße“, um an der Straße „Zum Badesee“ die Erweiterung eines Doppelhaushälfte und den Bau eines Doppel-Carports zu ermöglichen.