Darin soll der zweite Sonntag im März gestrichen werden.

Des Weiteren geht es in der öffentlichen Sitzung um Erschließungsbeiträge. Diese Satzung aus dem Jahr 1983 soll nach einer Mahnung durch die Gemeindeprüfanstalt aktualisiert werden. Außerdem unter anderem auf der Tagesordnung: die Erweiterung der Kita Regenbogen um eine dritte Gruppe, die Satzung zum Verdienstausfall bei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr und Hilfsdiensten und der Einschluss des neu ausgebauten Teils der Industriestraße in die Gebührensatzung für die Straßenreinigung. Des Weiteren setzt die Verwaltung die Nutzungsdauer für Straßen und Radwege von 60 auf 50 Jahre herunter, weil sie stärker beansprucht und abgenutzt werden als beim Start in das Neue Kommunale Finanzfinanzmanagement im Jahr 2005 angenommen. Das könnte in Zukunft auf das Anlagevermögen der Gemeinde schlagen. Ebenfalls in der Sitzung: der obligatorische Bericht über die Gremientätigkeit des Bürgermeisters und Einnahmen, die sich daraus ergeben.

Es folgt ein nicht-öffentlicher Teil mit Personal-, Vertrags- und Grundstücksangelegenheiten und Auftragsvergaben.