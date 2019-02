Überraschende Anmeldezahlen

Verwaltung und Politik reagieren schnell auf überraschend in die Höhe geschossene Anmeldezahlen und wollen, vorübergehend provisorisch, Plätze für alle angemeldeten Kinder bereitstellen.

Die Kita Regenbogen hat in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Georg im August 2018 ihren Betrieb aufgenommen. Weil bereits im vergangenen Jahr angesichts der Anmeldezahlen ein Ausbau der Kita-Kapazitäten im Dorf eilig war, zogen Kinder und Erzieherinnen mit zwei Gruppen in ein schnell errichtetes Pavillon-Ensemble zwischen der Kita St. Marien und dem Seniorenzentrum ein.

„Es war bisher alles sorgfältig geplant, aber dass 100 Prozent der Zweijährigen zum nächsten Sommer in die Kita kommen sollen, damit hat niemand gerechnet“, zeigte sich Bürgermeister Wilfried Roos in der Sitzung überrascht. Auf Nachfrage von Anne Raffel ( CDU ) gestand er ein, dass die Gründe dafür ein Rätsel seien.

Am 9. Januar hatte das zuständige Kreisjugendamt die aktuellen Zahlen gemeldet für Kinder, die schon in eine Kita gehen und die Neuanmeldungen. Demnach brauchen bei den dann Drei- bis Sechsjährigen statt erwarteter und eingeplanter 209 Kinder 211 einen Platz. Kuriose Feststellung am Rande: Laut Kreisjugendamt ist das eine Nachfragequote von 101 Prozent. Von den 131 Null- bis Zweijährigen wurden Plätze für ein knappes Viertel (30) eingeplant, tatsächlich kommt ein Kind mehr. Die größte Spanne zwischen Plan und Wirklichkeit gibt es bei den Zweijährigen. Die so genannte Versorgungsquote war mit 76,5 Prozent oder 48 Plätzen angesetzt. Tatsächlich wurden alle der 63 im Sommer Zweijährigen angemeldet.

Eine Verteilung der insgesamt 18 Kinder mehr auf alle sechs bestehenden Kitas wäre möglich gewesen, man habe aber eine Überlastung vermeiden wollen, erklärte Bürgermeister Roos. Stattdessen soll die Kita Regenbogen um mehrere Pavillonmodule mit 170 Quadratmetern Fläche erweitert werden, erklärte Bauamtsleiter Andreas Fischer . 60 000 Euro kostet das die Gemeinde nach ersten groben Schätzungen im laufenden Jahr. „Wir gehen sicher davon aus, dass die zusätzliche Gruppe zum 1. August den Betrieb aufnimmt“, sagte Fischer.

Den Konsens im Planungsausschuss bei der Empfehlung an den Gemeinderat fasste Bernd Willebrandt (CDU) zusammen: „Wir sind immer eine familienfreundliche Gemeinde gewesen und wollen das auch bleiben. Wir freuen uns über mehr Kinder.“ Willebrandt verband diese Positionierung mit einem Blick auf das neue Baugebiet, in dem er weitere junge Familien erwartet. Man könnte die so angerissene Frage auch klarer formulieren: Wenn die Kapazitäten für Kinderbetreuung jetzt schon im Jahrestakt erweitert werden müssen, braucht es dann vielleicht bald eine weitere, siebte Kita?

Bauherr für Kita-Neubau noch offenDie Pavillon-Lösung für die Kita Regenbogen, die zum Sommer erweitert werden soll, bleibt bestehen, „bis das endgültige Kita-Gebäude fertig ist“, stellte Bauamtsleiter Andreas Fischer im Planungsausschuss klar. Bis dahin entstehen auch die damit verbundenen Kosten, beantwortete er eine Frage von Markus Rahe (CDU). Das Haus für die Kita Sonnenschein soll bis zum 1. August 2020 im geplanten neuen Baugebiet westlich der Hembergener Straße stehen, sagte Bürgermeister Wilfried Roos. „Das streben wir alle an.“ Für den Neubau stehe die Trägergemeinde St. Georg als Bauherr nicht zur Verfügung, berichtete Roos aus Gesprächen mit der Pfarre. Als mögliche Bauherren nannte er die Gemeinde selbst, ihre Unternehmenstochter SGW oder eine vom ihm bevorzugte Investorenlösung wie zuletzt zur Unterbringung von Flüchtlingen. „Interessierte Investoren haben sich schon gemeldet“, sagte Roos. Bis zu den Sommerferien solle politisch Klarheit geschaffen werden.