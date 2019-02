Das große Feuer am letzten Tag des Bauspielplatzes auf der Bürgerwiese wird nicht wieder brennen. Das kündigte Bürgermeister Wilfried Roos in der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstagabend an. Es hatte eine Anwohnerbeschwerde beim Kreis Steinfurt gegeben, berichtete Roos, und im Dezember ein Gespräch der Saerbecker Verwaltung mit dem Kreisordnungsamt. Mit dem Bauspielplatz als solchem habe der Kreis kein Problem, sagte Roos, er könne „wie gehabt stattfinden“. Aber der Kreis stellt sich laut Bürgermeister gegen die bisherige Haltung im Saerbecker Rathaus zum Thema Abschlussfeuer.

Der Bauspielplatz in Regie der Kolpingsfamilie läuft am Ende der Sommerferien eine Woche lang auf der Bürgerwiese an der Ferrieresstraße. Er bietet seit vielen Jahren Kindern, Jugendlichen und Familien die Möglichkeit, aus Paletten und Bauholz Hütten zu zimmern und dort die Tage zu verbringen. Am Freitag kam das Baumaterial bisher auf einen großen Haufen und wurde unter Aufsicht der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr abgebrannt. Das stufe der Kreis nach der Anwohnerbeschwerde nun als unzulässige Abfallbeseitigung ein, berichtete Roos. Ebenso seien in Zukunft Lagerfeuer am Abend und in der Nacht verboten. Daran wärmten sich manchmal Aufpasser der Kolpingsfamilie, die an der Wiese übernachteten.

„Kleine Feuerstellen tagsüber unter Aufsicht sind in bestimmtem Rahmen möglich“, stellte Roos auch fest. Es solle geeignetes Feuerholz, am besten Kaminholz, verbrannt werden. Der Eimer Wasser daneben bleibe obligatorisch, ebenso eine fachkundige Gesamtaufsicht.

Mit dem Abschlussfeuer verliert der Bauspielplatz gewiss eine Attraktion und die Jugendfeuerwehr die Gelegenheit für einen zuletzt schon traditionellen öffentlichen Übungseinsatz. Es bleibt aber damit auch die teilweise dicke Rauchsäule aus, die mitten im Ort in dem Himmel gestiegen ist, nachdem die kleinen Lagerfeuer zuvor vier Tage brannten.