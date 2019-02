„Immer in der ersten Reihe dabei“

„Was wäre eine Gemeinde ohne Leute wie dich, die sich so engagieren“, sagte Bürgermeister Wilfried Roos zu Josef Thiemann , der am Sonntag seinen 90. Geburtstag feierte. In einer familiären Runde blickte er humorvoll auf seine lange Lebenszeit zurück: „Ich bin ein Urgestein Saerbecks, könnte man sagen“, meinte das „Geburtstagskind“.

Im Jahre 1929 ist Josef Thiemann in Saerbeck geboren und mit drei kleineren Schwestern in Middendorf aufgewachsen. Nachdem er 28 Jahre für den Landschaftsverband gearbeitet hatte, ging er im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand. Seine Ehefrau Agnes Thiemann lernte er 1953 an Silvester kennen und heiratete sie fünf Jahre später. Die Diamantene Hochzeit feierte das Paar im vergangenen Jahr mit seinen sechs Kindern und sechs Enkeln.

„Es gibt kaum einen Verein, in dem er nicht tätig war“, erzählte Tochter Marita Weber. 70 Jahre ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Saerbeck, davon 43 Jahre aktives Mitglied. Im Kirchenvorstand half er während der Neupflasterung des Kirchplatzes. Ebenfalls 70 Jahre Mitglied ist er in der Kolpingsfamilie, wo er den Kolping-Karneval inklusive Umzug und das Blasorchester mit gründete und mittlerweile Ehrenmitglied ist. Durch die Gratulanten Antonius Grüter aus dem Kolping-Festausschuss und Harald Westbeld als Vertreter der Kolpingsfamilie wurde Josef Thiemann im Namen des ganzen Kolpingverbandes ein großes Dankeschön ausgesprochen und ein Präsentkorb plus Medaille überreicht.

Besonders bekannt ist Josef Thiemann durch seine zahlreichen Planwagen- und Kutschenfahrten. „Bei jedem Schützenfest war ich dabei um den König frühmorgens abzuholen, zusammen mit dem Spielmannszug“, erinnerte sich der 90-Jährige. Jeder Schützenverein sowie die Spielmannzüge, der Elferrat und die Kinder der Kita Sonnenschein durften sich jahrelang auf seine Touren freuen. „Bei wichtigen Saerbecker Ereignissen warst du stets ein Aktivposten und in der ersten Reihe dabei“, bescheinigte Bürgermeister Wilfried Roos dem Jubilar. „Ein Höhepunkt war auch deine Planwagenfahrt auf dem Karnevalsumzug mit dem Bürgermeister unserer französischen Partnergemeine Ferriéres, der an dem Wochenende seinen Geburtstag in Saerbeck feierte“, erzählte Roos.

Eine große Überraschung brachte der Spielmannzug Saerbeck-Dorf dem Geburtstagskind, indem der Verein musizierend in den Saal eintrat, um Josef Thiemann ein Ständchen zu spielen. „Danke, dass Ihr euch alle die Zeit und den Weg auf euch genommen habt. Auf viele weitere Jahre“, bedankte sich Josef Thiemann bei allen.