Die Kunden und Karin Weitkamp vom Salon „Friseur Karin Westers “ haben in der zurückliegenden Weihnachtszeit 785 Euro für das Hospiz „Haus Hannah“ in Emsdetten gespendet. Zur Übergabe kam jetzt Hospizleiter Michael Kreft in den Saerbecker Salon. Er sagte bei seinem Besuch, dass das Haus Hannah einen Eigenanteil von 250 000 Euro im Jahr aus Spenden benötigt. Er berichtete auch davon, dass es neue Angebote zur Trauerbewältigung bei Kindern und trauernden Angehörigen gibt. Karin Weitkamp und ihr Team sind sich einig: „Wir unterstützen weiterhin das Hospiz Hannah.“ Außerdem möchten sie sich für die großzügige Spendenbereitschaft bei ihren Kunden herzlichst bedanken, heißt es in einer Pressemitteilung.