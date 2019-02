Ein vielfältiges Programm hat die Frauengemeinschaft ( kfd ) St. Georg für die kommenden Wochen vorbereitet. Willkommen sind die kfd-Mitglieder und weitere Interessierte.

► Zum monatlichen Gottesdienst treffen sich die Frauen am Montag, 4. Februar, um 8.30 Uhr in der St.- Georg-Pfarrkirche und danach zum gemeinsamen Frühstück im Pfarrheim.

► „Frauengemeinschaft Helau“ heißt es am Freitag, 8. Februar, in der Bürgerscheune. Das Bühnenprogramm beim Frauenkarneval beginnt um 18.11 Uhr, Einlass für die kostümierten Närrinnen ist ab 17 Uhr.

► Wolfgang Wallner, Trainer beim Saerbecker Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), erwartet am Mittwoch, 13. Februar, ab 19.30 Uhr alle, die ihre Kenntnisse in Erster Hilfe auffrischen möchten. Wie muss ich im Notfall reagieren? Was tun bei Unfällen im Alltag? Zu diesen Fragen gibt es kompetente Informationen und praktische Übungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

► Zur Mitarbeiterinnenrunde sind alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen am Donnerstag, 21. Februar, um 15 Uhr ins Pfarrheim eingeladen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Kartenausgabe für die Jahreshauptversammlung.

► Der „Frauenkreis um 40“ trifft sich zum Kegeln. Informationen gibt es bei Sandra Trienen, ✆ 0 25 74/ 3 18 91 93.