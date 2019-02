► Das Cafe MiniMax, Treffpunkt für junge Eltern und Schwangerer, begrüßt am Mittwoch, 6. Februar, und am Mittwoch, 20. Februar, jeweils um 15 Uhr seine Gäste in der Kita Kaleidoskop.

► Am heutigen Dienstag, 5. Februar, in der Zeit von 8.30 bis 10 Uhr kommt Ingo Brokhues von der Caritas in die Kita Emilia für Beratungstermine. Ein weiterer Beratungstermin der Caritas findet am Dienstag, 19. Februar, in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr in der Kita Sonnenschein statt. Um frühzeitige Anmeldung wird gebeten.

► Am Samstag, 9. Februar, in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr treffen sich Eltern mit ihren Kleinkindern zum Angebot „Familie in Bewegung“ in der Hermann-Berg-Sporthalle. Mitzubringen sind: Sportkleidung, Turnschuhe mit heller Sohle. Kosten pro Familie drei Euro.

► Zum Infoabend „Pflegefamilie werden und Kindern helfen“, begrüßt das Familienzentrum am Donnerstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr in der Kita Sonnenschein, die Familienberater und -beraterinnen vom Kompetenz- Zentrum Pflegefamilien der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland. Eine Anmeldung ist erforderlich.

► Zusätzlich bietet die Caritas am Donnerstag, 28. Februar, einen dritten Beratungstermin in der Kita Kaleidoskop in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr an. Eine Anmeldung ist erforderlich.