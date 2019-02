Noch ein unbeschriebenes Blatt

Draußen vor der Türe steht der Zwölfte im Bunde, grillt Krakauer und lässt sich von dem Pferd begucken, dass neugierig seinen Kopf aus der Stalltür reckt. Diese Runde (ohne das Pferd) ist das Wagenbau-Team des Bürgerschützenvereins Saerbeck-Dorf.

Anfang Februar haben Raimund Beermann , Andreas Lindenblatt , Stefan Thiemann und ihre Kollegen das Handwerkliche schon fast geschafft. Praktisch fahrbereit steht im Schuppen der Wagen. Aber er ist noch weiß wie Schnee, ein unbeschriebenes Blatt, eine unbemalte Leinwand. Für einen Farbtupfer sorgt nur der grüne Rhododendronzweig vom spontanen „Richtfest“. Bei Raimund Beermann werden angesichts der Leere auf den Wagenwänden Erinnerungen wach an eine Zeit vor rund 20 Jahren, als die Wagenbauer der Dorfschützen schon ein Motto gepinselt hatten, aber wieder überpinseln mussten.

Stimmt ja auch: Die Dorfschützen-Wagenbauer scheuen sich seit Jahrzehnten nicht vor knackigen Sprüchen mit eindeutig lokalem Bezug. „Für jeden Verein, der nicht pennt, 500 Prozent“, reimten sie im vergangenen Jahr zu einer nicht unumstrittenen Aufstockung in Sachen Vereinszuschüsse und fragten vor dem Hintergrund eines Springreit-Hindernisses auf dem Treckerdach: „Wer soll profitieren? Vereine mit Tieren!“ Ein Jahr zuvor hieß es „Trotz Roos gibt´s Moos“, nachdem der BSV Dorf gegen den anfänglichen Widerstand von Bürgermeister Roos in die Liste der zuschussfähigen Kulturvereine aufgenommen worden war.

Schwer zu übertreffen, diese Mottos, möchte man meinen. Aber es ist schon eine besondere Runde, die sich in der alten Küche die Köpfe darüber zerbricht: 13 ehemalige Majestäten, vom Kinder- bis zum Vogelkönig, und das bei nur zwölf Menschen. Auch Leute vom Spielmannszug sind dabei, nur ein Ex-Kaiser fehlt noch.

„Unser Motto ist so weit gefasst, dass wir jederzeit tagesaktuelle Dinge einarbeiten können“, versichert Raimund Beermann. „Und da sind uns heute Sachen aufgefallen . . .“ Das war am Samstag – was war da doch gleich noch? Mit einer Antwort auf diese Frage rückten die Geheimniskrämer natürlich nicht heraus. Also Geduld bis zum Umzug.

Das kommt im Kolping-Karneval:► Donnerstag, 14. Februar: öffentliche Prinzenproklamation ab 18 Uhr in der Bierbar Markt 23, anschließend Rathaussturm.

► Samstag, 16. Februar: Kolping-Karnevalssitzung ab 19.11 Uhr (Achtung: eine Stunde später als sonst) in Hövels Festhalle mit dem Moderatoren-Duo Tobias Liesenkötter und Julia Gilhaus-Schütz und dem DJ-Team „debug“. Eintrittskarten sind im Vorverkauf noch erhältlich im Mehrgenerationenhaus. Kolping-Mitglieder zahlen für die Platzkarte zehn Euro, Nicht-Mitglieder 15 Euro.

► Samstag, 23. Februar: öffentlicher Kolping-Kinderkarneval, 18.11 bis etwa 21 Uhr, in der Bürgerscheune.

► Samstag, 2. März: Karnevalsumzug, Start am Kreisel vor der Bäckerei Liesenkötter, 14.11 Uhr; anschließend After-Show-Party in Hövels Festhalle. Für den Umzug sind dem Kolping-Festausschuss weitere Fußgruppen noch sehr willkommen. Bei Interesse bitte melden an karneval.saerbeck@gmail.com.