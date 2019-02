Zum Start des Fests wurde nicht nur das passende Lied gesungen, jeder sollte auch die Farbe der gesungenen Strophe in seinen Klamotten erkennen.

Anschließend gab es an neun verschiedenen Stationen, alles zu den verschiedenen Farben zu entdecken und auszuprobieren. In der oberen Etage der Kita befand sich ein Turnraum, in dem die Kinder verschiedene Sportspiele wie einen Parcours oder Wurfspiele ausprobieren konnten. „Es gibt an allen Stationen etwas zu entdecken. Hier können die Kinder aus einem vollen Korb die farbigen Tücher rausangeln und anschließend sortiert auf eine Wäscheleine hängen. Drüben müssen sie die Bälle in den farblich passenden Korb werfen, da haben wir schon zwei Schwierigkeiten spielerisch eingebaut“, erklärte Hildegard Dust, Leiterin der Kita Kaleidoskop. In der selben Etage gab es die Möglichkeit, Luftballons mit Sand zu befüllen und daraus Wurfsäckchen zu machen sowie Kratzbilder auf Regenbogenpapier zu erstellen. „Da haben besonders die Älteren Spaß dran, weil sie teilweise schon ihren eigenen Namen schreiben können, der dann in bunten Farben die schwarze Oberfläche durchscheint.“

Die Brüder Hermes und Henry Heescher bestaunen Mama Esthar und ihr schönes Spinnennetz. Foto: Belinda Raffel

In den unteren Räumen der Kita warteten auf die 95 Gäste ein Lichtraum, eine Farbschleuder, Vogelfedern mit denen man Malen konnte, Farbexperimente mit Pipetten, selbst gemachte bunte Knete und ein Schwarzlichtraum.

Mila Schulte probiert mit den Pipetten viele Farbkombinationen aus. Foto: Belinda Raffel

Gegen Mittag endete das Winterfest in der Turnhalle mit einem Lied und einer kleinen Überraschung für jeden, der mitgemacht hat.