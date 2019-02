Im Rathaus und auf der Baustelle wird an den Herausforderungen gearbeitet. Millioneninvestitionen sind im Gange und stehen zur Entscheidung an.

Zwei der drei Gründe, die für Raumnot genannt werden, treffen in Saerbeck nicht zu, erklärt Guido Attermeier , Schulamtsleiter und Kämmerer im Rathaus. Steigende Schülerzahlen gibt es zurzeit weder an der St.-Georg-Grundschule, die regelmäßig drei Eingangsbildung bildet, noch an der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG), deren fünfter Jahrgang auf vier Klassen gedeckelt ist. Auch die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren (G9) bleibt an der MKG ohne Auswirkungen, weil sie als Gesamtschule nie ein G8-Abi hatte.

Was in Saerbeck steigt, ist der Bedarf an Ganztagsbetreuung in der Offene Ganztagsschule (OGS) und in der Übermittagbetreuung. Die Zahlen für das kommende Schuljahr kündigt Attermeier für die nächste Sitzung des Schulausschusses an. Es ist aber kein Geheimnis, dass Jahr für Jahr mehr Eltern ihre Kinder anmelden. Der Erweiterungsbau, der derzeit vor der Grundschule entsteht, ist auch diesem Raumbedarf geschuldet, sagt Schulamtsleiter Attermeier. Er bietet vier Klassenräume und durch gleichzeitige Umbauten im Bestand mehrere kleinere Räume, die im Zuge der Inklusion gebraucht werden. Die Grundschule hat zurzeit bereits Bestandsräume an die OGS abgetreten.

Was die Gesamtschule angeht, haben die Neu- und Umbaupläne sozusagen eine Ehrenrunde gedreht. Als Hauptanlass nennt Attermeier wiederum die Inklusion. Für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ entworfene Pläne wurden wieder verworfen. Schulleitung und Rathaus haben einen zweiten, umfassenderen Anlauf zusammen mit einem Schulentwicklungsplaner gestartet. Die Ergebnisse sollen ebenfalls in der nächsten Sitzung des Schulausschusses auf den Tisch kommen.