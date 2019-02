Eine Kombination aus JHV und Energiestammtisch, der dann auch gleich mit zwei Themen aufwartet, heißt es in der Ankündigung.

Die Versammlung findet am Dienstag, 5. März, ab 19 Uhr in den Räumen der Saerbecker Energiewelten im Bioenergiepark statt. Vorher, von 18 bis 19 Uhr, wird Professor Christof Wetter die aktuellen Entwicklungen im EnerPrax-Projekt vorstellen, dort, wo daran geforscht wird: in den Räumen der Fachhochschule im Bioenergiepark.

Direkt nach der anschließenden Versammlung geht es gleich weiter mit einem Vortrag von Alois Plüster, der über das Kinii-Schulprojekt in Kenia berichtet. Seit gut fünf Jahren baut ein Team aus Deutschland und Kenia, zu dem Plüster gehört, das Kinii Institute for Advanced Vocational Training auf ‐ eine Berufsschule, die jungen Kenianern eine fundierte Berufsausbildung bieten soll. Plüsters Part ist dabei die Solarenergie, für die er in Saerbeck bekannt ist. „Der Reichtum des Landes ist die starke Sonneneinstrahlung“, so Alois Plüster. „Wenn man jetzt in Kenia die grünen Energien voranbringt, kann das Land das fossile Zeitalter einfach überspringen.“ Ausbildung und Qualifizierung sind dabei ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Plüster wird das Projekt vorstellen.