Die Betriebsblindheit ablegen

Dabei sollen die Mitarbeiter ermutigt werden, eigene Vorschläge und Ideen miteinzubringen. Sie sollen aber auch mit gutem Beispiel vorangehen. „Wie sieht mein Müllverhalten aus?“, fragt Heike Evels-Voß . Auf das Lichtausschalten in der Mittagszeit könnte mit einem bunten Aufkleber hingewiesen werden. Am freien Tag den Heizkörper von 3 auf 2 runter drehen. Die Einkaufszahlen von Klo-, Handtuch- und Kopierpapier durchleuchten. „Langfristiges Ziel“, so Ludger Greiling , „ist die papierlose Verwaltung“. Wie viele Rechner, Server, Bildschirme gibt es im Rathaus? Sind diese im Stand-by-Modus? Haben größere Server Sparpotenzial? Wie viele Kopien werden im Haus gemacht? Schwarz/weiß oder Farbe? An welchem Kopierer? Greiling: „Ist einer vielleicht über?“

Das alles soll nicht mit dem erhobenen Zeigefinger geschehen, sagt Heike Evels-Voß. Vielmehr solle das Wohlempfinden am Arbeitsplatz erhalten bleiben und gefördert werden.

Im Rahmen von Ökoprofit hat das Rathaus ein Energieteam gegründet, bestehend aus Ludger Greiling, Heike Evels-Voß, Hausmeister Georg Schmiemann, Cornelius Schiller (EDV) und Julius Güntmann (Kämmerei). Sie haben vom Kreis fünf Pflichtarbeitsblätter in die Hand bekommen. Diese sind in einzelne Bereiche wie Versorgung/Entsorgung, Energie, EDV, Müll oder Reinigung unterteilt, die abgearbeitet werden müssen. Erster Schritt ist aktuell die Bestandsaufnahme, dann werden Schwerpunkte herausgearbeitet. In der zweiten Jahreshälfte rechnen Evels-Voß und Greiling mit den ersten praktischen Umsetzungen.

Was Greiling konkret ändern möchte, ist die Situation der zehn Papiertonnen im Rathaus-Keller. „Aufzug rauf, Aufzug runter, wenn der Müll abgeholt wird, das kostet Geld“, sagt er. Ist eine große Tonne günstiger? Bringt ein Presscontainer etwas?

Externe Unterstützung bekommt das Energieteam von den Begleitern Frank Harnacke und Gerrit Körner von Wessling in Altenberge. Erster vor-Ort-Termin war am Montag. Das Feedback sei laut Ludger Greiling positiv gewesen. Das Rathaus sei gut aufgestellt, und deshalb seien finanziell keine großen Sprünge zu erwarten, anders als bei großen Firmen. „Die Maßnahmen werden sich am Ende des Tages aber schon bemerkbar machen“, betont Greiling.

Und nicht nur finanziell. Denn wenn das Rathaus seine Aufgaben erfüllt, bekommt es vom Kreis das Zertifikat „Ökoprofit“ verliehen (Januar 2020).

Bereits 115 Unternehmen und Einrichtungen erfolgreich:Die Ökoprofit-Inhalte zielen auf moderne Wirtschaftsstrukturen und befassen sich mit Umwelt- und Energiemanagementsystemen, sensibilisieren zu familienbewusster Personalpolitik, optimieren das Lieferanten- und Mobilitätsmanagement und liefern Aufbauhilfe für ein Nachhaltigkeitsmanagement. Seit 2004 wurden neun Projektdurchgänge erfolgreich mit 115 Unternehmen durchgeführt. Dabei wurden erstaunliche Ergebnisse erzielt: Diese vermeiden zusammen jährlich 6100 Tonnen Abfall und sparen 42,7 Millionen Kilowattstunden Strom sowie über 147 000 Kubikmeter Wasser ein. Dadurch reduzieren sie ihre Betriebskosten jährlich um 5,7 Millionen Euro, so der Kreis Steinfurt.