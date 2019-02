„Geprägt durch eigene Glaubenssätze versuchen Frauen oft den Erwartungen anderer zu entsprechen und stellen eigene Bedürfnisse in den Hintergrund. Sehr oft wurden früher gerade die Mädchen klein gehalten mit engen moralischen Vorstellungen: Immer das tun, was andere von einem erwarten. Immer schön ja sagen, sonst wird man nicht geliebt. Eigene Wünsche und Interessen wurden hinten angestellt. Das muss nicht so bleiben, denn Selbstbewusstsein kann man lernen und trainieren“, schreibt das MGH. Im Rahmen der Themenabende führt Ursula Kruse (Heilpraktikerin) durch das Thema und zeigt mit Hilfe von Übungen und Tipps Wege auf, das Leben positiv zu verändern. Um Anmeldung im MGH wird gebeten unter ✆ 0 25 74/6888 oder per Mail an mgh@kolping-saerbeck.de.