In den Vorträgen gibt es Informationen zu aktuellen Gesundheitsthemen aus erster Hand, persönlich – „und die Besucher können sich mit den Referenten austauschen“, ergänzt Abed Daka Inhaber der Allesgut-Apotheke in der Rathauspassage, die die Reihe veranstaltet.

Die Experten kommen aus Greven und von außerhalb. Um „hochkarätige Referenten“ garantieren zu können, kooperiert Abed Daka mit der AOK NordWest und dem Marienhospital in Steinfurt zusammen. Insgesamt acht Termine finden über das Jahr verteilt (Sommerpause im Juli/August) in der Grevener Apotheke statt, die rund 80 interessierten Gästen Platz bietet. Der erste Termin ist am 20. Februar zum Thema „Gefäßerkrankungen der Beine: Schaufensterkrankheit, Venenleiden oder Lymphödem?“.

Die Themen drehen sich um Gesundheit, Ernährung und Lifestyle. „Themen, die uns alle angehen“, so Abed Daka. Beispielsweise Arbeit 4.0 oder Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. „Da hatten wir in Steinfurt 180 Anmeldungen“, verrät der Inhaber der Allesgut-Apotheke und hofft auf zahlreiche Besucher auch in Greven.

Die Vorträge sind kostenlos. Eine Anmeldung ist in der Allesgut-Apotheke in der Rathauspassage, Martinistraße 23, ✆ 0 25 71/5 03 83 50, erwünscht.