Tempo sorgt für Irritationen

Saerbeck -

Die kurzfristige Erweiterung der Kita Regenbogen von zwei auf drei Gruppen ab August ist beschlossene Sache. Der Gemeinderat schloss sich in seiner jüngsten Sitzung den Empfehlungen von Planungs- und Finanzausschuss an (diese Zeitung berichtete). Dabei sah sich Bürgermeister Wilfried Roos, wie zuvor schon in den Ausschüssen, offenbar in der Pflicht, das hohe Tempo zu rechtfertigen.