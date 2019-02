Zum diesjährigen Babytreff am Mittwoch, 20. Februar, um 15 Uhr laden das Mehrgenerationenhaus (MGH) und die Kolpingfamilie ein. In geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen bietet sich im MGH die Gelegenheit, miteinander zu plaudern und Erfahrungen auszutauschen, heißt es in einer Ankündigung. Besonders für neu zugezogene Familien ist dies ein Ort der Kontaktaufnahme mit anderen jungen Familien. Zudem stellen das Kolping-Bildungswerk, die Kolpingsfamilie und das MGH die vielfältigen Angebote für junge Familien, Eltern und deren Kinder vor.

So sah es aus beim Babytreff 2018. Foto: Belinda Raffel

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass der quirlige Babytreff auch deshalb so beliebt ist, weil er eine gute Gelegenheit für Kontakte mit Gleichgesinnten bietet, schreiben die Veranstalter. Angesprochen sind alle Eltern von in 2018 geborenen Saerbecker Babys. Das Angebot ist kostenfrei.