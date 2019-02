Auch wenn der Kader feststeht – wer die Sturmspitze wird, hat der Elferrat des Kolping-Karnevals noch nicht verraten. Das bleibt, ebenso wie die Spieltaktik für die anstehende Narren-Hochzeit, noch ein Geheimnis des Männerballetts des SC Falke auf generationenübergreifender Comeback-Tour. Aber nicht mehr lange. Am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr steht in der Bierbar „Markt 23“ die öffentliche Prinzenproklamation an. Anschließend beginnt der Rathaussturm.

Recherchen zur Identität des Obernarren sind allerdings nicht gänzlich erfolglos geblieben. „20.10.66“ steht als Anfertigungsdatum auf dem Schwarz-Weiß-Abzug, der den Prinzen als kleines Kind zeigt. Schlafend im Schaukelpferd wirft er bereits früh einen langen Schatten. Heute soll er etwas weniger Haare haben, aber spätestens ab der Proklamation hellwach sein.

Wer mit zu den ersten gehören will, die wissen, wer es wird, sollte ab 18 Uhr im „Markt 23“ sein. Nächste Gelegenheit ist am Samstag, 16. Februar: die Kolping-Karnevalssitzung ab 19.11 Uhr (Achtung: eine Stunde später als sonst) in Hövels Festhalle mit dem Moderatoren-Duo Tobias Liesenkötter und Julia Gilhaus-Schütz und dem DJ-Team „debug“. Eintrittskarten sind noch bis Freitagmittag im Vorverkauf erhältlich im Mehrgenerationenhaus (MGH, Emsdettener Straße 1), zu den üblichen Öffnungszeiten. Kolping-Mitglieder zahlen für die Platzkarte zehn Euro, Nicht-Mitglieder 15 Euro. Ab 23 Uhr geht es auch ohne Karte zur Party. Der Karnevalsumzug startet am Samstag, 2. März, um 14.11 Uhr am Kreisel vor der Bäckerei Liesenkötter, 14.11 Uhr; anschließend After-Show-Party in Hövels Festhalle.