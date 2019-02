Für Scherze sind sie zu haben, die Teilnehmer des Seniorenstammtisches. „Kolpingjugend“ steht auf dem Schild an der Tür im Mehrgenerationenhaus (MGH). „Das sieht man doch“, lachen die Herren im fortgeschritteneren Alter in dem Raum. Einmal im Monat haben sie ihn vormittags für sich. Aus der Küche nebenan kommt Kaffee, Kekse stehen auf dem Tisch. Dieses Mal ist Ingrid Aupke dabei. Die gelernte Krankenschwester kommt von der Senioren- und Pflegeberatung des Caritasverbands Emsdetten-Greven und spricht zum Thema Pflegeversicherung. „Hoffen wir mal, dass wir das nicht brauchen“, sagt einer Herren. Dann hören sie doch alle zu und haben viele Fragen.

Da wäre zum Beispiel die Frage nach dem eigenen Haus. „Da wurde ein Haus als Altersvorsorge gebaut, aber wenn man dann alt ist, hängt man doch dran“, das erlebe sie des Öfteren, erzählt Ingrid Aupke aus der Beratungspraxis. Und ja, sagt sie, das Sozialamt greife auch auf das eigene Haus zu, wenn die Rente nicht für Pflegekosten reicht. Aber Eheleute könnten dort wohnen bleiben, auch wenn der Partner oder die Partnerin in einem Pflegeheim sei. Das ist ihre Antwort auf die Anmerkung, „da hört man ja Horrorgeschichten“ – mündliche, persönliche Aufklärung.

Ingrid Aupke von der Senioren- und Pflegeberatung des Caritasverbands. Foto: Alfred Riese

Die Meinungen zum Thema eigenes Haus im Alter und als Vorsorge sind am Seniorenstammtisch durchaus unterschiedlich. „Ich muss das Haus doch nicht mit ins Grab nehmen“, „Ich möchte mein Geld für mein Wohlbefinden im Alter in Anspruch nehmen“, „Ich habe schon alles verkauft und nichts mehr damit zu tun“: Das sagen die einen. Andere meinen, nur wer kein Geld oder eben Haus hat, sollte die Leistungen des Sozialamts im Pflegefall in Anspruch nehmen. „Wer das Geld hat zum Bezahlen, der kann ja auch bezahlen“, klingt ein Plädoyer für Ausgleich zwischen den Generationen auf. Man fragt sich, wie weit Kinder für ihre Eltern aufkommen müssen im Pflegefall. Nicht so angenehme Themen, aber am Seniorenstammtisch offen angesprochen. Viele Fragen, Meinungen, Austausch. Bis zu dem Tipp mit der blauen Notfallbox mit wichtigen Informationen und Dokumenten wie einer Patientenverfügung im Kühlschrank. Den hat jeder, da wird im Notfall nachgesehen.

Die Pflegeversicherung ist ein Thema von vielen, die am Seniorenstammtisch besprochen werden. Manchmal wird auch einfach nur gequatscht, sagt Berthold Heim, der die Leitung der monatlichen Treffen vom verstorbenen Eduard Winter übernommen hat. Er lädt zu dem Angebot der Kolpingsfamilie alle Interessierten, besonders auch Frauen, ein. Die Treffen sind am jedem ersten Donnerstag im Monat (außer in den Schließungszeiten des MGH) von 10 bis 11 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Emsdettener Straße. Der nächste Seniorenstammtisch ist am 7. März. Weitere Infos dazu gibt es im MGH, Tel. 02574/ 8666.