Am Samstag, 16. Februar, lädt der Heimatverein alle interessierten Bürger zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ins Pfarrheim St. Georg, Am Kirchplatz, ein, um fotografische Schätze der Grevener Straße gemeinsam zu sichten. „Von Münster aus kommend, nähert man sich über die Grevener Straße noch heute unserer Gemeinde. Der Blick vom Ortseingang aus hinab ins Dorf ist dabei schon immer ein lohnendes Foto-Motiv gewesen“, schreibt der Heimatverein in einer Ankündigung. Ludger Dierksmeier hat zur Grevener Straße alte Fotografien zusammengetragen, die er als Bildervortrag präsentiert. Das Bild oben zeigt die Grevener Straße im Jahr 1964, fotografiert vom damaligen Lehrer Hermann Berg. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Anmelden ist nicht nötig.