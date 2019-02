Der Karneval kann kommen. Seit Donnerstagabend sind die Falke-Streetboys als Elferrat und Prinz Thomas Teigeler in Amt und Würden. Bereits bei der Proklamation gegen 18.30 Uhr im „Markt 23“ legte die generationenübergreifende Comeback-Truppe des früheren Männerballetts aus dem Falke-Karneval ganz sportlich ein enormes Tempo hin.

Die Theaterscheuchen von der KLJB-Theatergruppe waren gerade entmachtet, da suchte sich die Kappe in den Händen von Co-Sitzungspräsidentin Julia Gilhaus-Schütz ihren neuen Besitzer – Thomas Teigeler. Der tauschte den markanten Hut in Anspielung auf die Boygroup-Band aus den 1990er Jahren und die Falke-blaue Glitzerjacke des Elferrats gegen Kappe, Umhang und Zepter. Der Festausschuss und Vorstandsvertreter der Kolpingsfamilie, der frisch gebackene Ex-Elferrat und etliche Zuschauer im „Markt 23“ applaudierten dazu, während sich der Wirt als DJ Jürgen Steinberg und das Kolping-Blasorchester ein Battle um den schönsten Tusch lieferten – das KBO gewann in krasser Überzahl.

„Wir feiern Karneval zusammen“, dieser Satz mit Gemeinsinn war Tobias Liesenkötter als Präsident des Kolping-Festausschusses an dieser Stelle ein Anliegen. Ein gemeinsames Merkmal haben alle, die da waren schon mal: den Sessionorden, ein aus Metall geschnittener Fußballer in blau, natürlich, und mit dem Kürzel „FMB 2019“ für Falke-Männerballett.