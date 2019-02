Beide Sichtweisen zusammen präsentiert der Themenabend „Ökologie und Theologie Hand in Hand in der Klimakommune Saerbeck“ am Donnerstag, 7. März, ab 20 Uhr im Pfarrheim St. Georg, Am Kirchplatz. Der Eintritt ist frei

Informationen und Impulse für die Diskussion liefern Thomas Kubendorff, bis 2015 Landrat des Kreises Steinfurt und seit 2016 unter anderem Botschafter des Netzwerks Nachhaltigkeit NRW, und Thomas Kamp Deister, Referent für Schöpfungsverantwortung im Bistum Münster. Der Themenabend läuft in einer Kooperation des Arbeitskreises Kunst-Kultur-Kirche der St.-Georg-Kirchengemeinde, des Katholischen Bildungswerks Saerbeck und der politischen Gemeinde Saerbeck. „Thomas Kubendorff war Landrat, als Saerbeck die ersten Schritte zur Klimakommune machte“, erinnerte Bürgermeister Wilfried Roos in einem Pressegespräch. Einen Impuls theologischer Art liefert für die Veranstalter das Lehrschreiben Laudato si von Papst Franziskus: „Die Erde schreit auf wegen der Wunden, die wir ihr antun.“