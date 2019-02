Beim ersten von fünf Terminen im Jahresverlauf waren es 2018 179 zum Spenden bereite Menschen gewesen.

Wie stets sorgte der Blutspendedienst des DRK in der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) für den medizinischen Teil. Ehrenamtliche aus Saerbeck erledigten alles weitere: Registrierung der Spendewilligen, das Formularwesen, Aufsicht in den Ruheräumen, Verpflastern nach der Blutentnahme und – dieses Thema wird in Saerbeck groß geschrieben – die anschließende Verpflegung. Die Damen in der Küche hatten unter anderem Bratwurst mit Kartoffeln und Rotkohl im Angebot. Den Spendern dankte Thiemann im Namen des Ortsvereins und stellvertretend für die Empfänger des Bluts oder der Blutbestandteile.

Im Rahmen des Termins machte das DRK Saerbeck auf seinen Plan aufmerksam, bis Ende nächsten Jahres einen gebrauchten Krankentransportwagen (KTW) anzuschaffen. Er könnte bei Sanitätsdiensten des Ortsvereins in Saerbeck, zum Beispiel beim Adventsmarkt, oder in Nachbarorten zum Einsatz kommen, „um Verletzte möglichst schnell zu einer ärztlichen Versorgung zu transportieren“, werden die Möglichkeiten beschrieben. Auch sei eine Dienstbereitschaft für Krankentransporte über die Kreisleitstelle möglich, die dann auch Saerbecker in Anspruch nehmen könnten. Darüber hinaus biete ein eigener KTW „Anreize für junge Menschen, sich ehrenamtlich im Dienste des Nächsten mit einer interessanten Aufgabe beim Roten Kreuz zu engagieren“. Für die Finanzierung baut das DRK auch auf Spenden. Kontakt: Jürgen Hölscher, ✆ 0 25 74/ 8 91 07, E-Mail drk@saerbeck.de.

Weitere Blutspendetermine in Saerbeck sind an den Dienstagen 7. Mai, 23. Juli, 1. Oktober und 17. Dezember, jeweils 16.30 bis 20.30 Uhr, in der MKG.