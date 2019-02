Zahl der Straftaten konstant

Erfreuliche Zahlen hat die Kreispolizeibehörde mit der Kriminalitätsentwicklung für das Jahr 2018 im Kreis Steinfurt vorgestellt: Die registrierte Kriminalität bewegt sich auf dem niedrigsten Stand der vergangenen 20 Jahre, die Zahl der Wohnungseinbrüche liegt auf dem niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre, berichtet die Polizei. Doch wie sehen die Zahlen für die Gemeinde Saerbeck aus?

Im Jahr 2018 sind in Saerbeck 255 Straftaten registriert worden, exakt die gleiche Zahl wie 2017. Wettringen als mit Saerbeck vergleichbare Gemeinde verzeichnet 306 Strafanzeigen. Pro 1000 Einwohner liegt die Zahl der Straftaten in Saerbeck bei 35,77. Den höchsten Wert im Kreis Steinfurt hat Rheine mit 73,42, den niedrigsten Hopsten mit 26,32.

Die sechs Fälle, die in der 2018er-Statistik für Saerbeck unter dem Punkt Gewaltkriminalität (Mord/Totschlag/Raub/Körperverletzung/Widerstand gegen die Staatsgewalt/Vergewaltigung/sexuelle Nötigung/sexueller Missbrauch) auftauchen, sind alle Sexualdelikte. Raubdelikte sind Fehlanzeige. Im Jahr 2017 waren es ebenfalls sechs Gewaltdelikte, davon ein Raub und ein Sexualdelikt. Wettringen verzeichnet für 2018 ebenfalls sechs Gewaltdelikte. Die Zahl der Gewaltkriminalität liegt in Saerbeck bei 0,84 pro 1000 Einwohner (höchster Wert Laer 4,14; niedrigster Wert Neuenkirchen 0,58).

Fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden im vergangenen Jahr in Saerbeck angezeigt, zwei weniger als im Jahr 2017. Auf sieben Verstöße kommt die Vergleichsgemeinde Wettringen. Pro 1000 Einwohner ergibt dies für Saerbeck einen Wert von 0,7 (Höchstwert: Ibbenbüren 7,01; Tiefstwert: Nordwalde 0,32).

Diebstähle erfasst die Polizei für Saerbeck im Vorjahr 117, vier mehr als 2017. Mit 16,41 Diebstählen pro 1000 Einwohner steht Saerbeck zwar klar über Lienen (7,26, Tiefstwert), aber deutlich unter Rheine (30,18, Höchstwert). Von diesen 117 Diebstählen sind 16 Einbruchdiebstähle in Gebäude (2017: 14) sowie drei Einbruchdiebstähle in Wohnungen (2017: neun). Wettringen kommt auf 149 Diebstähle, davon 19 Einbrüche in Gebäude und drei Einbrüche in Wohnungen.

Kfz-Delikte sind in Saerbeck 2018 statistisch 18 festgehalten, ebenso wie in 2017 (Wettringen 29). Der Wert von 2,53 pro 1000 Einwohner wird von Lienen mit 1,41 (Tiefstwert) unterboten, von Ladbergen mit 7,43 (Höchstwert) überboten. Von den Kfz-Delikten sind elf Diebstähle aus dem Kfz (2017 ebenfalls elf). Wettringen verzeichnet hier 14 Fälle.

Zuletzt weist die Kriminalitätsstatistik die Zahl der Fahrraddiebstähle aus. Diese liegt für 2018 in Saerbeck bei 38, ein Fahrradklau weniger als 2017. Wettringen liegt mit 57 Fahrraddiebstählen deutlich über Saerbeck. 5,33 Fahrraddiebstähle kommen in Saerbeck auf 1000 Einwohner, nur 0,44 in Tecklenburg (Tiefstwert) und 12,03 in Emsdetten (Höchstwert).