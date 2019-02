Und was hilft, ohne äußere Hilfsmittel wieder näher zum inneren Gleichgewicht zurück zu finden? Am Mittwoch, 6. März, um 19.30 Uhr lädt Birgit Kratz Interessierte ein, sowohl bewährte als auch unkonventionelle Entspannungstechniken an sich selbst zu testen. Der Abend im Saerbecker Entspannungs- und Wellnesszentrum Pausengong, Rheinsalm 15, ist kostenfrei. Anmeldung erforderlich unter ✆ 0 25 74/ 24 58 71, heißt es in einer Presseankündigung.