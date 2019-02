Sich in der Winterzeit abends am Herdfeuer zu versammeln und Erlebtes oder Gehörtes zu erzählen, war seit jeher Unterhaltung pur. Nur so konnte es geschehen, dass die älteste Saerbecker Sage aus der Zeit der Germanen noch heute nicht in Vergessenheit geraten ist, schreibt der Heimatverein.

In der geschichtlichen Ausstellung in der alten Dorfschule erinnert ein vollständig ausgerüstetes Herdfeuer aus vergangener Zeit an diesem besonderen Platz, der früher in keinem Haus fehlen durfte.

Maria Timmermann und Albert Stakenkötter werden diesen Brauch wieder aufgreifen und die Gäste mit Saerbecker Geschichten verzaubern. Aber auch Dönkes und Anekdoten aus dem Publikum sind herzlich willkommen.

Für das kulinarische Wohl sorgen Sylvia und Jürgen Steinberg, die auf ihrer Speisekarte speziell für den Abend kleine westfälische Leckereien anbieten. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgen die „Saitentasten“.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Heimatverein bittet um Reservierung unter ✆ 0 25 74/88 83 56.